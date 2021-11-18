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Президент Беларуси Александр Лукашенко показал всему миру «темную сторону» Польши, заявил политолог Владимир Корнилов. Он пояснил, что Варшава жестоко действует против беженцев, среди которых много женщин и детей.

Использование в минусовую температуру водометов – это бесчеловечно, отмечает политолог. Он также напомним, что помимо этого средства Польша активно применяла против беженцев слезоточивый газ.

ООН реагирует не эти жестокие действия совсем не так, как на Украине во время Майдана. Тогда ее представители мгновенно заявили властям страны, что использование водометов недопустимо в холодное время года. Сейчас ООН цинично замечает, что факты использования этого оружия не подтверждаются. Одновременно с этим американские издания заявляют, что мигранты атакуют польских пограничников гранатами и бомбами.

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