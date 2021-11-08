Андрей Суздальцев, эксперт в области политики, отметил, что разведывательное воздушное судно А-50У, разработанное в РФ, может поменять баланс сил в разных регионах, что вызывает обеспокоенность у США.

Согласно его словам, российский самолет обладает массой преимуществ над своими зарубежными аналогами – все благодаря его новейшему оборудованию. На нем размещен современный радар, радиус работы которого составляет 300 километров. С помощью него можно создать мощный фронт, «раскрывающий глаза» любым морским или сухопутным силам.

У американцев подобные функции осуществляют самолеты AWACS, однако они стоят крайне дорого. Именно по этой причине А-50У пользуются большим спросом на международном рынке оружия, так как он обладает превосходным соотношением качества и стоимости. Оказавшись в воздухе, этот самолет может быстро поменять баланс сил, фиксируя любые действия врага.