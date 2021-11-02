Политолог Сергей Михеев заявил, что проводимая Киевом стратегия в Донбассе вызывает множество вопросов.

Михеев отметил, что Украина начала эскалацию военного конфликта в ДНР, а также стала применять турецкие БПЛА Bayraktar TB2. Это, как заявляет политолог, является нарушением Минских соглашений и договоренностей, которые были достигнуты раньше.

Кроме того, Михеев указал, что это демонстрирует, как в действительности Украина относится к конфликту в ДНР. Это говорит о том, что Киев намеревается провести силовой захват региона.

Но с учётом использования турецких беспилотников, как сообщает Михеев, ополченцы ДНР столкнулись с военной коллизией. Он указывает, что представителям ЛНДР нужно провести анализ ситуации и понять, смогут ли БПЛА Киева оказать кардинальное влияние на баланс сил. Также им нужно решить вопрос дальнейшей защиты региона. Ополченцам, как он указал, придётся отбиваться от серьёзного ударного комплекса.

Недавно мы сообщали о том, что Украина при помощи БПЛА Bayraktar TB2 нанесла не менее 30 ударов по ДНР. Атака проводилась по территории населенных пунктов Горловка и Тельманово.