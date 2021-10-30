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ВСУ все минувшие сутки штурмовали населенные пункты Горловка и Тельманово на территории самопровозглашенной ДНР. Они обстреливали их из артиллерийских орудий, огнем которых управляли беспилотные аппараты «Байрактар ТБ2», пишет портал Avia.Pro.

Авторы отмечают, что иначе было бы невозможно наносить точные артиллерийские удары прямо по ключевым точкам скопления бронетехники ДНР. Информации об убитых и раненых ополченцах, а также разрушениях в населенных пунктах пока нет. Известно лишь о трех тяжело раненых гражданских в городе Горловка.

Киев не собирается на этом останавливаться, отмечают эксперты. Сейчас к линии разграничения следует несколько эшелонов с бронетехникой, РСЗО и артиллерийскими установками, которые скорее всего будут сразу задействованы против республик Донбасса.

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