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Сергей Простаков, специалист в области политики, в рамках интервью с журналистами ФАН рассказал о трудностях, которые могут возникнуть при интеграции Беларуси и РФ.

Ранее Александром Лукашенко и Владимиром Путиным, лидерами обеих стран, были поставлены подписи в интеграционном декрете Союзного государства, утверждающего почти тридцать различных направлений и программ. Они касаются налогов, валюты, пенсий, соцобеспечения, борьбы с терроризмом и других вопросов. Однако данный процесс не будет проходить плавно.

Эксперт напомнил, что в экономике обеих стран сейчас наблюдается ненужная конкуренция и ценовые войны. Кроме того, Белоруссию в настоящее время пытаются использовать в виде «серой зоны» для завоза контрабандной продукции. Сложности также возникают из-за отсутствия единой валюты. В сфере политики тоже имеются проблемы – придется синхронизировать политические системы и проводить общую внешнюю политику.

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