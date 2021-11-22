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Матеуш Пискорский, эксперт по вопросам политики из Польши, считает, что отправка британских военных на помощь польским пограничным службам указывает на то, что Лондон снова готов присоединиться к борьбе с РФ.

Согласно его словам, уход Великобритании из Европейского союза и рост недопонимания между американскими и польскими властями привели к улучшению отношений Лондона и Варшавы. На данный момент британцы изображаются поляками практически главными союзниками на международной арене.

По мнению специалиста, британские власти решили воспользоваться тем, что Соединенные Штаты сосредоточили свое внимание на КНР. Пискорский считает, что Британия собирается снова начать «свою игру» против России, как 200 лет назад. Однако появление британцев в Польше имеет лишь символическое значение и вряд ли окажется постоянным.

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