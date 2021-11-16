Богдан Петренко, эксперт в области политики, отметил, что Украина с большой вероятностью потеряет безвизовый режим с ЕС из-за ухудшения обстановки с беженцами на польско-белорусской границе.

Специалист предположил, что данную ситуацию могла спровоцировать РФ, стремящаяся возвратить Украину в область своего влияния. Он добавил, что если через украинскую территорию в ЕС начнут попадать нелегалы, то Брюссель примется отталкивать от себя Киев, чем непременно попытается воспользоваться Москва. Поэтому, по его мнению, возникший миграционный кризис наверняка затронет и украинцев.

Политолог сообщил, что Польша уже начала усиливать контроль на граничащих с Украиной территориях, что несет значительные риски для украинской стороны. Петренко уверен, что в итоге поляки могут построить стену или оградиться колючей проволокой, а также ограничить перемещения в пограничных районах.