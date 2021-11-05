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Павел Салин, специалист в области политики, отметил, что Михаил Мишустин, глава кабмина, является идеальным приемником российского лидера Владимира Путина, удовлетворяющего пожеланиям всех элит.

Согласно его словам, вопрос о том, кто станет следующим президентом, с каждым разом становится все более актуальным. Однако в РФ уже есть прекрасный кандидат на данную роль. Речь идет о нынешнем руководителе российского правительства. В случае его становления лидером страны удастся не допустить нарушения стабильности текущего политического строя, когда Путин покинет свою должность.

Политолог отметил, что для так называемых «гражданских» элит премьер является человеком, говорящим и мыслящим на одном с ними языке. «Силовики» же уверены, что смогут контролировать Мишустина, так как обладают необходимыми для этого рычагами воздействия. Речь идет о компромате и других подобных вещах.

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