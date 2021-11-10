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Политолог Дмитрий Куликов рассказал, зачем Украина проводит в Донбассе необычные операции.

Как отмечается, эти операции устраивают ВСУ на линии разграничения в ДНР. Задействуют они для этого, в числе прочего вооружения, беспилотники. Силы ЛДНР фиксируют все такие нарушения, но сообщают далеко не о каждых инцидентах, что, по словам Куликова, представляет большую проблему.

Эксперт в настоящее время находится в ДНР, и, по его словам, за последние 3-4 года здесь наиболее сложная обстановка. В качестве примера Куликов рассказывает про дроны, захват населённого пункта Старомарьевка, а также о захвате офицера Косяка. По его словам, Украина проводит необычные информационно-психологические операции. За их счёт они намереваются создать в обществе победные настроения и поднять боевой дух.

Кроме того, эти действия должны, по замыслу ВСУ, запугать и дезориентировать жителей ДНР.

Ранее военный эксперт Игорь Коротченко заявил, что Украина в скором времени попробует захватить Донбасс. Крупномасштабная операция, по его мнению, будет начата из акватории Чёрного моря.

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