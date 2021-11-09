Киев воспользуется присутствием в Черном море американских кораблей, чтобы захватить Донбасс, заявил военный эксперт Игорь Коротченко. Он считает, что в ближайшие дни Украина может начать крупномасштабную операцию из акватории Черного моря.

10 ноября из Батуми отплывают флагман Шестого флота ВМС США и эсминец USS Porter, которые присоединяться к довольно крупной группировке кораблей, находящихся вблизи Украины. Вполне вероятно, что ВСУ воспользуются ситуацией и начнут атаку на Донбасс. В случае ожесточенного сопротивления самопровозглашенных ЛНР и ДНР либо вмешательства в конфликт России боевые суда НАТО будут вынуждены поддержать Киев.

Россия, по словам Коротченко, полностью готова и к такому развитию событий. Все корабли Альянса находятся по контролем Черноморского флота, поэтому в случае агрессии или провокаций ответ будет жестким.