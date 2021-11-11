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Дмитрий Корнейчук, специалист по вопросам политики из Украины, подверг жесткой критике киевские власти, из-за действий которых стране приходится приобретать газ и электроэнергию у РФ и Белоруссии.

Согласно его словам, Украина совершенно не готова к зиме, поэтому она вынуждена брать электричество у белорусов. Он добавил, что в стране могут начаться веерные отключения электроэнергии, если белорусская сторона решит отказаться от реализации энергоресурсов. При этом Корнейчук напомнил об ухудшении отношений с Александром Лукашенко, лидером Беларуси, что негативно скажется на украинцах в будущем.

Эксперт заявил, что в государстве также наблюдается дефицит газа, поэтому ему придется обращаться к «Газпрому». Все это приведет к тому, что украинским властям нужно будет снова заключать прямые соглашения с российской компанией. Корнейчук отметил, что ему бы очень хотелось увидеть хоть одно решение Киева по борьбе с возникшим энергетическим кризисом.

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