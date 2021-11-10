Киев постоянно делает смелые и даже дерзкие антироссийские заявления, прячась за могучей спиной Североатлантического альянса. Однако если дело дойдет до вооруженного конфликта с Россией, Запад не будет заступаться за Украину, уверен политолог Яков Кедми.

Бывший разведчик, возглавлявший спецслужбу «Натив», пояснил, что никто из западных стране не рискнет превращать локальные конфликты в Черноморском регионе в Третью мировую войну. Украине придется сражаться в гордом одиночестве. Она сможет ответить, если Москва вмешается в конфликт в Донбассе и дойдет до Львова, однако без поддержки НАТО она продержится всего несколько дней. А уповать на помощь США, так как за майдановскую власть никто в Америке и Европе воевать не пойдет.

«Я даже сомневаюсь, что большинство украинского народа пойдут умирать за Зеленского или за всю эту банду, которая сидит в Киеве. Вряд ли. За них не пойдут», – заявил политолог.

Кедми уверен, что подавляющее большинство русскоязычных бойцов армии Украины в случае вооруженного столкновения просто перейдет на сторону РФ.