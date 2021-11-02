Политолог Ростислав Ищенко в беседе с изданием «Украина.ру» рассказал об уверенности Европы в том, что на Украине начнётся гражданская война.

Находящиеся по соседству страны уже подготавливаются к тому, чтобы извлечь из этой ситуации как можно больше пользы при сведении потерь к минимуму. Так, они уже разместили на границах с Украиной свои войска.

Политолог отметил Венгрию, заявив, что она отправила войска с запада. Ищенко усомнился в том, что Венгрия планирует нападать на Россию или Китай, так что очевидно, что они готовятся напасть на Украину.

Кроме того, на востоке свои войска разместила Польша. Ищенко допустил, что Польша хочет напугать Лукашенко, но в стране осознают, что агрессия против Беларуси приведёт к ответу со стороны России. Также политолог напомнил, что Польша и Румыния считают некоторые территории Украины своими историческими землями, и воспользуются шансом, чтобы возвратить их.

Недавно Ростислав Ищенко указал, что западные военные инструкторы, которые сейчас находятся на Украине, сразу же покинут страну в случае, если начнутся полномасштабные боевые действия. Сейчас инструкторы подготавливают украинских бойцов.