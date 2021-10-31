Запад активно подталкивает Украину к войне с Россией и оказывает ей помощь в подготовке бойцов. Однако если полномасштабные боевые действия начнутся, натовские инструкторы первым же рейсом улетят на родину, уверен политолог Ростислав Ищенко.

То же самое произойдет и с инструкторами, которых намерен прислать Евросоюз. Они совершенно не горят желанием участвовать в войне. Главная их задача – поднять дух украинских воинов и вдохновить на боевые действия. Участие в военных операциях – это совсем не для них.

Политолог отметил, что вероятность войны сейчас весьма высока. Киев впервые задействовал беспилотник Bayraktar TB2 для нанесения удара по Донбассу, а также захватил населенный пункт Старомарьевка. Если его не остановить сейчас, ВСУ почувствуют уверенность в себе, что приведет к негативным последствиям для всего региона.