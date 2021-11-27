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Допотопные средства ПВО и морально устаревшие самолеты ВС Украины не позволят Киеву переломить сложившуюся на Донбассе ситуацию. И никакие «Джавелины» с «Байрактарами» ему в этом не помогут, уверен политолог Ростислав Ищенко.

Эксперт напомнил, что Киев всегда очень громко высказывает радость от получения оружия от США, однако очень быстро о нем забывает. Тот же Bayraktar применялся на Донбассе всего один раз, как и противотанковый ракетный комплекс Javelin. 6-8 беспилотников, которые Украина получила от Турции, просто не в состоянии что-либо изменить и усилить ВСУ.

Напомним, что у Киева имеются серьезные проблемы не только с авиацией и ПВО, но и с артиллерией. Автор американского издания Forbes Дэвид Экс ранее писал, что у ВСУ заканчиваются снаряды, а оружия находятся в ужасающем состоянии.

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