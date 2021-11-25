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В боевых действиях против самопровозглашенных ДНР и ЛНР Украина активно использует артиллерийское вооружение, однако в последние годы ее состояние можно назвать плачевным, пишет американское издание Forbes. Кроме того, совсем скоро ВСУ останутся без снарядов.

Автор публикации Дэвид Экс поясняет, что 145-тысячная украинская армия имеет на вооружении около двух тысяч артиллерийских орудий и ракетных пусковых установок. Это серьезная мощь, однако пушки ВСУ скоро замолчат из-за отсутствия боеприпасов.

Также эксперт упомянул дезорганизацию артиллерийских войск Украины, которая не позволяет обеспечить эффективность стрельбы. В их распоряжении отсутствуют специальные радары, отслеживающие скорострельность, из-за чего страдает точность. Помимо этого, Киев использует морально устаревшие и ненадежные снаряды, которые постепенно приводят орудия в негодность.

Проблему с боеприпасами Украина собирается решить путем открытия собственного производства на базе предприятия «Артем». Однако оно сможет выпускать всего 14 000 снарядов в год. Чего недостаточно для ведения полномасштабных боевых действий.

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