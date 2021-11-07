Оснований для мировой войны в настоящий момент нет, рассказал политолог Дмитрий Дробницкий в интервью порталу «Украина.ру». Многие новейшие технологии существуют только на бумаге, а для глобального вооруженного конфликта необходимо превосходство одной из сторон именно в технологическом плане.

Эксперт пояснил, что когда одну из сверхдержав стремительно обходят по развитию технологий, она наносит удар на опережение, стремясь нивелировать преимущество потенциального противника. Подобной ситуации сейчас не существует.

По мнению Дробницкого, она все же может возникнуть, если после пандемии коронавируса быстро закончится экономический кризис и все государства начнут стремительно развивать новейшие технологии. В таких условиях война станет единственным выходом для кого-то из них.

Эксперт также отметил, что противоядием от мировой войны считается ядерное оружие, однако сейчас ситуация несколько меняется. Многие специалисты заявляют, что после применения ЯО не обязательно наступит конец света.