Киев дальше обычных провокаций не пойдет, так как отлично понимает, чем для него обернется полномасштабное вооруженное столкновение, считает политолог Денис Денисов.

Он пояснил, что для Киева начало серьезных боевых действий – это смертный приговор. Война на Донбассе разрушит страну, уничтожит ее и без того слабую экономику и поставит Украину на грань распада.

Политолог отметил, что Россия и самопровозглашенные республики Донбасса придерживаются Минских соглашений и готовы вести мирный диалог. Но для достижения успеха взятые на себя договоренности должны соблюдать все стороны конфликта. Киев же пытается игнорировать режим прекращения огня, чем делает хуже только себе. Все, что от него требуется – это проявить политическую волю и прекратить войну, однако антироссийские настроения, навеянные Западом, сделать этого не дают.