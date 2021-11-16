Франция, США, Германия даже не попытались «вписаться» за Украину в 2014 году и не будут делать этого сейчас, если вдруг начнется война с Россией, заявил киевский политолог Андрей Бузаров в эфире телеканала «НАШ».

По его словам, украинской армии и населению все придется делать самим, а НАТО, который сейчас упрямо подталкивает Киев к войне, умоет руки.

В то же время Североатлантический альянс принимает активное участие в ситуации на границе Польши и Беларуси. В случае вооруженного столкновения из-за мигрантов НАТО обязательно вступится за Польшу. Однако Россия тоже вмешается в конфликт на стороне Беларуси, что вполне может привести к серьезному вооруженному противостоянию, уверен политолог.

Напомним, что Германия и Франция сделали совместное заявление, в котором пригрозили России “тяжелыми последствиями” за попытку нарушить территориальную целостность Украины.