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Соединенные Штаты внушают Западу мысль о скорой войне с Россией и бросаются необоснованными обвинениями в адрес РФ, которая якобы стягивает войска к украинским границам. Также они подталкивают Киев к началу войны против Москвы.

На днях глава украинской разведки Кирилл Буданов заявил, что в январе-феврале 2022 года Россия нападет на Украину. Она атакует соседнюю страну с применением артиллерии и авиации, а также высадит десант в Мариуполь и Одессу.

Российские эксперты только руками разводят на подобные неадекватные прогнозы. Так, политолог Антон Бредихин уверен, что это Киев попытается напасть на Россию, а не наоборот. Президент Зеленский, который так и не сумел завоевать симпатии западных избирателей и полностью разочаровал всех остальных, судорожно ищет способы поднять свой обвалившийся рейтинг. Ради этого он готов даже начать войну, которая, по его мнению объединить украинцев и сделает президента настоящим лидером страны.

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