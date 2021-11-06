Украина пытается спровоцировать войну за Крым, причем использует для этого Соединенные Штаты, считает политолог Александр Асафов. Так он оценил призыв украинской дипмиссии в США увеличить военное присутствие НАТО в Черном море.

Киев, по словам эксперта, постоянно поднимает тему Крыма на всех международных мероприятиях, демонстрирует приверженность Соединенным Штатам и надеется, что именно они будут воевать за Крым вместо Украины. Призыв увеличить количество американских кораблей в Черном море – это ожидание, что какой-то «безумный капитан» ВМС США не выдержит и начнет палить по российским кораблям или устроит провокацию, чтобы развязать войну.

Все это действительно может привести к боевым действиям между США и Россией. Киев надеется, что в результате ему удастся получить Крым обратно и прихватить дополнительные территории, считает Асафов.