читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Украина пытается спровоцировать войну за Крым, причем использует для этого Соединенные Штаты, считает политолог Александр Асафов. Так он оценил призыв украинской дипмиссии в США увеличить военное присутствие НАТО в Черном море.

Киев, по словам эксперта, постоянно поднимает тему Крыма на всех международных мероприятиях, демонстрирует приверженность Соединенным Штатам и надеется, что именно они будут воевать за Крым вместо Украины. Призыв увеличить количество американских кораблей в Черном море – это ожидание, что какой-то «безумный капитан» ВМС США не выдержит и начнет палить по российским кораблям или устроит провокацию, чтобы развязать войну.

Все это действительно может привести к боевым действиям между США и Россией. Киев надеется, что в результате ему удастся получить Крым обратно и прихватить дополнительные территории, считает Асафов.

Вам может понравиться

ВСУ впервые за несколько лет обстреляли Луганск из минометов

ВС Украины атаковали Луганск, нанеся по нему не менее 8 ударов из 82-миллиметрового миномета, сообщил портал Avia.Pro. Эта атака стала первой за несколько лет. Осуществлялась она из окрестностей поселка Петропавловка,

Новый министр обороны Украины заявил о возможной отмене призыва на срочную службу

ВСУ должны превратиться в профессиональную армию, поэтому в скором времени возможна отмена срочного призыва для граждан Украины, заявил назначенный министром обороны Алексей Резников. Вступая в должность, он заявил, что сейчас

В украинском Минобороны ожидают увеличения численности войск РФ у границ зимой

В декабре текущего года и в январе следующего Россия намерена увеличить численность своего военного контингента на границах с Украиной. Такой прогноз сделала замминистра обороны страны Анна Маляр. Она отметила, что
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 6 ноября – небольшой дождь, до 5 °C | город Мытищи: погода, 6 ноября – пасмурно, до 8 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 6 ноября – облачно с прояснениями, до 0 °C | Южно-Сахалинск: погода, 6 ноября – облачно с прояснениями, до 7 °C | Королев: погода, 6 ноября – пасмурно, до 13 °C | Подольск: погода, 6 ноября – переменная облачность, до 8 °C | Армавир: погода, 6 ноября – переменная облачность, до 17 °C |