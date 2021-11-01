Киев выполняет команды Соединенных Штатов, пытаясь спровоцировать Россию на Донбассе, уверен политолог Андрей Манойло. Он заявил, что все последние события – захват села Старомарьевка, обстрелы ДНР и ЛНР по всей линии разграничения, первая атака с использованием «Байрактара» — это выполнение инструкций, данных Вашингтоном.

Ополчение самопровозглашенных республик, по словам эксперта, должно находиться в полной боевой готовности к новым провокационным действиям Киева. Кроме того, Украина может начать полномасштабное наступление в самое ближайшее время.

Манойло отмечает, что Соединенные Штаты хотят решить проблему Донбасса. Однако сделают они это руками украинских военнослужащих. Вполне вероятно, что план заключается в том, чтобы вовлечь Россию в вооруженное столкновение и начать крупномасштабную войну.