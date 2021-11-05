Представителей Турции и Венгрии не пригласили на «Саммит демократии», который американский президент Джо Байден организует в режиме онлайн. Сейчас неизвестно, какие страны будут участвовать в этом мероприятии и какие вопросы намерен с ними обсудить американский лидер, но точно известно, что Анкару и Будапешт он счел недостойными столь важного события.

Издание Politico сообщает, что премьер-министр Виктор Орбан подрывает демократические ценности и игнорирует верховенство закона. В тех же грехах обвиняют и президента Турции Тайипа Эрдогана. Он якобы подорвал не одну демократическую систему, поэтому не может участвовать в мероприятии.

Саммит намечен на 9 и 10 декабря. Он пройдет в режиме видеоконференции. Пока список участников организаторами не разглашается. Повестка мероприятия также отсутствует.