Украинский политолог Михаил Погребинский рассказал, как на Украине в действительности относятся к России. Его слова передаёт издание «БИЗНЕС Online».

Как отметил Погребинский, если начнётся полномасштабный конфликт, то это ни к чему не приведёт. Он указал, что армия Украины не сумеет дать России серьёзный отпор, однако и у России не выйдет оккупировать всю страну.

Он указал, что существует множество людей, ненавидящих Россию. Как считает Погребинский, в настоящее время Украина является страной, которая относится к России наиболее враждебно. Кроме того, он указал, что война эту ситуацию не решит.

Политолог заявил, что понимает, почему в России некоторые выступают за радикальное решение проблемы. Но максимум, на который стоит рассчитывать – поддержка ДНР со стороны России, если ВСУ начнут своё наступление.

Ранее политолог Ростислав Ищенко рассказал о слабости российской армии в конфликте с Украиной. Он казал, что в России всё ещё считают украинцев братским народом и солдатам сложно в них стрелять.