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Несмотря на то, что Советский Союз распался три десятилетия назад, российские военнослужащие продолжают считать украинцев братским народом. Если Киев спровоцирует вооруженное столкновение, им будет сложно стрелять в граждан соседней страны, что является единственной уязвимостью ВС РФ, уверен политолог Ростислав Ищенко.

В своем интервью порталу «Украина.ру» эксперт пояснил, что Киев уже 8 лет убивает собственных граждан, поэтому если у ВСУ и был такой психологический барьер, то он давно разрушен. У российских же военных неизбежно возникнут проблемы, так как многие из них знакомы с украинцами, а у кого-то в соседней стране даже живут родственники.

Ищенко подчеркивает, что Россия не собирается нападать на Украину, однако Киев может по команде Вашингтона проявить агрессию и развязать вооруженный конфликт. Поэтому бойцов ВС РФ уже сейчас нужно готовить психологически к подобному сценарию. Также желательно разрабатывать план боевых действий таким образом, чтобы конфликт завершился быстро и с минимальными потерями с обеих сторон.

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