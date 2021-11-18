Автор статьи на Reddit рассказал о своих впечатлениях после поездки в Россию.

Как отмечается, мужчина является индийцем по национальности, и он всегда хотел побывать в России. Однако он боялся остаться разочарованным из-за многочисленной антироссийской пропаганды.

В частности, он неоднократно слышал, что русские являются грубыми и неприветливыми людьми. Но, как отметил автор статьи, на самом деле всё наоборот – люди в России являются очень радушными и гостеприимными. Кроме того, он указал, что ни разу не встретился с проявлением расизма. На Западе, между тем, Россию часто представляют как расистскую страну. Автору есть с чем сравнивать – всего он посетил уже около 30 стран.

Развеял автор и заблуждение о том, что Россия является страной «пьющих мужиков». Он отметил, что везде видел семьи и детьми и счастливых людей. Также здесь много ходят в церкви, а в странах Европы церкви превращают в бары.

Кроме того, автор опроверг мнение о том, что в стране есть диктатура. Он указал, что Путина приветствуют вежливо, но не так яро, как, к примеру, Моди в Индии или Трампа в США. Некоторые даже критикуют политику президента.

Посетил во время своего путешествия в Россию автор Москву, Санкт-Петербург, Волгоград и побывал на Байкале.

Ранее россиянка, переехавшая в Израиль, назвала особенности менталитета местных жителей. К примеру, она отметила, что люди здесь могут взяться за работу, даже не имея достаточных для этого навыков.