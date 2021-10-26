Лидер КПРФ Геннадий Зюганов сообщил, что в России могут отменить пенсионную реформу.

Согласно его словам, депутат провёл часовую беседу с президентом и это продемонстрировало, что власти действительно раздумывают над проблемой пенсионного возраста. Зюганов рассказал, что в настоящее время Россия является единственной среди крупных стран, где население вымирает весьма быстрыми темпами.

Зюганов также подчеркнул, что закон об отмене пенсионной реформы уже был внесён, и, по его мнению, есть шансы, что сейчас он пройдёт.

Впрочем, отмечается, что закон не был поддержан правительством России. Как отмечают эксперты, возвращать законодательство обратно весьма сложный процесс и отмена пенсионной реформы маловероятна.

О возможном изменении пенсионной реформы недавно сообщала депутат партии «Единая Россия» Светлана Журова. Она отметила, что какие-то изменения будут, в частности те, которые касаются пенсионного возраста.