Турция своим неутомимым желанием продолжать сотрудничество с Россией и покупать комплексы С-400 делает Соединенным Штатам плохую рекламу. Политолог Александр Перенджиев считает, что США находятся в состоянии, близком к панике. Ведь из-за таких действий Анкары иностранные заказчики меньше интересуются американскими комплексами ПВО. Также уменьшается влияние Вашингтона в Североатлантическом альянсе.

На саммите G20 президент США Джо Байден высказал свои претензии турецкому лидеру Тайипу Эрдогану. Он отметил, что Анкара нужна Североатлантическому блоку, однако С-400 не вписываются в общую его концепцию. Поэтому Вашингтон продолжит давить на Турцию, чтобы заставить ее отказаться от российских зенитно-ракетных комплексов.

По мнению Перенджиева, обеспокоенность США понятна, но Турция упорно стоит на своем. Она уверена, что из НАТО ее не исключат, так как блок может просто развалиться после такого скандала. Но даже если Байден решится на это, то Анкара вполне может создать новый альянс. Как показали те же США с Австралией и Британией со своим AUKUS, сделать это совсем несложно.