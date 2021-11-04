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Представители Пентагона опубликовали новый отчет о боевом потенциале Китая, в котором указали, что в ближайшие 9 лет он сможет расширить свой ядерный арсенал до 1 000 атомных боеголовок.

В размещенном документе указывается, что Пекин активно увеличивает темпы производства ядерного оружия. Поэтому уже через 6 лет он будет обладать 700 ядерными боезарядами. Специалисты предположили, что КНР, вероятнее всего, планирует получить в свое распоряжение не менее 1 000 подобных боеголовок к 2030 году.

По мнению экспертов, китайские военные уже имеют действующую ядерную триаду. Речь идет об атомных подлодках, стратегических бомбардировщиках и баллистических ракетах, способных преодолевать огромные расстояния. Они отмечают, что недавно Китай разработал новую МБР и улучшил имеющиеся системы.

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