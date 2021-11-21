Россиян, которые получают пенсию на банковскую карту, ждёт три изменения. Об этом сообщает издание PRIMPRESS со ссылкой на юриста Ирину Сивкову.

Так, пожилым людям будет ограничена выдача кредитов, которая осуществляется дистанционно. То есть пенсионерам придётся лично отправиться в банк, чтобы подтвердить намерение взять кредит и ознакомиться со всеми условиями.

Кроме того, для пенсионеров будут введены ограничения в том, что касается дистанционного способа обслуживания и перевода денег.

Ещё одним изменением станет то, что для получателей пенсии, а также для инвалидов, будут назначать помощника. В его обязанности будет входить контроль за распределением финансов со стороны пенсионера.

Все эти меры собираются предпринять для того, чтобы оградить пенсионеров от мошенников. В последнее время случаи, когда злоумышленники обманывают пенсионеров и лишают их денег, заметно участились.

Ранее эксперты рассказали, какие документы нужны для того, чтобы получать максимальную пенсию. Все требуемые документы нужно принести в ПФР.