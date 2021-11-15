Елена Григорьева, эксперт в области экономики, в рамках разговора с журналистами «Прайм» рассказала, что нужно сделать для получения максимально возможных пенсионных выплат в РФ.

Согласно словам эксперта, пенсия будет максимально большой в случае подтверждения специальных трудовых условий, своего стажа, высокой заработанной платы и прочих немаловажных вещей, например, инвалидности. Она добавила, что необходимо учесть все «белые» доходы и продолжительность рабочей деятельности. Для этого необходимо доставить в ПФР определенную документацию, включая трудовую книжку и договоры.

Экономист отметила, что россияне в основном обращаются в ПФР за пенсионными выплатами по старости, формируемыми из страховых взносов, которые на сегодняшний день равны 22% от заработанной платы. Григорьева добавила, что около 19 лет назад на каждого гражданина, имеющего официальную работу, начали открывать лицевой счет в фонде.