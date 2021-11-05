В онкологическом диспансере города Смоленск во время прохождения осмотра в устройстве магнитно-резонансной томографии умер пожилой мужчина.

Согласно имеющимся сведениям, данный инцидент произошел еще на прошлой неделе, 26 октября. Журналисты отмечают, что пенсионер имел серьезные противопоказания к прохождению указанной медицинской процедуры, однако врачи не стали обращать на это внимание. Указывается, что он носил кардиостимулятор из-за заболевания сердца.

При наличии у пациента подобного прибора находиться в аппарате МРТ нельзя. В настоящее время неясно, почему медики допустили подобную оплошность. В материале также заявили, что местный депздрав уже начал проведение проверки качества предоставляемой медпомощи. Чиновники дали обещание принять все нужные меры по итогам расследования.