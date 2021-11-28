Следующая новость
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Врач-педиатр и заведующий приемным отделением ОДКБ №1 Екатеринбурга Сергей Петерс рассказал о постковидном синдроме у детей.

Согласно его заявлению, чаще всего у детей, которые переболели коронавирусом, развиваются болезни лёгких или пневмония.

Кроме того, могут появиться боли в области живота. По словам специалиста, эти боли могут быть весьма сильными, настолько, что можно заподозрить аппендицит. Кроме того, у детей могут развиться такие последствия, как разжижение стула и время от времени будет может происходить рвота.

Также эксперт отмечает, что у детей после коронавируса могут возникнуть проблемы с сердцем, миокардиты или сердечно-сосудистая недостаточность. Несмотря на то, что это редкие случаи, они всё же бывают. Также могут появиться тромботические осложнения.

Исследователи из Израиля недавно обнаружили, что некоторые формы радиации способны уничтожить коронавирус за несколько секунд. Ультрафиолет, к примеру, справляется с этой задачей за несколько минут или даже часов.

Вам может понравиться

Врач рассказал, что понизить уровень сахара в крови и давление можно при помощи пения и горячего душа

Врач Майкл Мосли в публикации для издания Daily Mail сообщил, какими методами можно понизить давление и уровень сахара, не используя лекарств. Как отмечается, давление может вырасти из-за высокого уровня кортизола.
  • Анна
  • 28.11.2021
  • читать 1 минуту

Доктор Мясников заявил, что из-за антибиотиков и отказа от прививок люди беззащитны перед инфекциями

Врач и телеведущий Александр Мясников в своём Telegram-канале рассказал об уязвимости населения перед инфекционными заболеваниями. Согласно заявлению Мясникова, обычный человек, раздумывая об инфекциях, интересуется только тем, будут ли прививки представлять
  • Анна
  • 28.11.2021
  • читать 1 минуту

Напиток из черники снижает давление спустя два часа после употребления

Учёные из Гарварда обнаружили, что напиток из черники помогает понизить кровяное давление. Отмечается, что гипертония довольно опасна, так как может спровоцировать инсульт или инфаркт. Но ежедневное употребление черники или напитков
  • Анна
  • 28.11.2021
  • читать 1 минуту
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 28 ноября – снег, до -2 °C | город Мытищи: погода, 28 ноября – пасмурно, до 4 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 28 ноября – ясно, до -9 °C | Южно-Сахалинск: погода, 28 ноября – переменная облачность, до 0 °C | Королев: погода, 28 ноября – небольшой дождь, до 10 °C | Подольск: погода, 28 ноября – пасмурно, до 4 °C | Армавир: погода, 28 ноября – пасмурно, до 14 °C |