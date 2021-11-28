Врач-педиатр и заведующий приемным отделением ОДКБ №1 Екатеринбурга Сергей Петерс рассказал о постковидном синдроме у детей.

Согласно его заявлению, чаще всего у детей, которые переболели коронавирусом, развиваются болезни лёгких или пневмония.

Кроме того, могут появиться боли в области живота. По словам специалиста, эти боли могут быть весьма сильными, настолько, что можно заподозрить аппендицит. Кроме того, у детей могут развиться такие последствия, как разжижение стула и время от времени будет может происходить рвота.

Также эксперт отмечает, что у детей после коронавируса могут возникнуть проблемы с сердцем, миокардиты или сердечно-сосудистая недостаточность. Несмотря на то, что это редкие случаи, они всё же бывают. Также могут появиться тромботические осложнения.

Исследователи из Израиля недавно обнаружили, что некоторые формы радиации способны уничтожить коронавирус за несколько секунд. Ультрафиолет, к примеру, справляется с этой задачей за несколько минут или даже часов.