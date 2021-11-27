В США одна из пассажирок авиарейса компании Delta AirLines начала кормить грудью своего кота прямо во время полёта. Об этом рассказывает издание The Sun.

Как сообщается, женщина вместе со своим котом летела в город Атланта. В какой-то момент она вытащила питомца из переноски и начала кормить его грудью, немало удивив других пассажиров и экипаж самолёта.

Несмотря на то, что бортпроводники несколько раз попросили её прекратить свои действия, пассажирка отказалась выполнять их требования. Кроме того, завершив кормление, она не стала возвращать кота в переноску. Согласно правилам, кошек или небольших собак можно перевозить вместе с хозяевами в салоне самолёта, однако всё время перелёта они должны находиться в переноске.

После приземления в аэропорт с пассажиркой была проведена профилактическая беседа, которую организовали сотрудники службы безопасности.

Недавно мы сообщали, что кошки способны определять местонахождение хозяина по его голосу, даже если не видят его. За его перемещением они следят “мысленно”.