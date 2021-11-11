Учёные из Японии установили, что кошки могут мысленно определять местоположение своего хозяина. Об этом сообщает CNN.

В эксперименте учёные задействовали 50 домашних кошек. Они были помещены в комнату, которая имела двери и окно. Рядом с ними находились динамики. Наблюдение за животными осуществлялось при помощи камер.

Затем учёные включали записи голосов владельцев животных и следили за их реакциями. Прозвучать запись могла из любого динамика. Оказалось, что если голос звучал из одного динамика, то кошки практически не реагировали. Но если голос владельца животного сначала звучал из одного динамика, а потом из другого, кошки заметно удивлялись, на что указывали движения их головы и ушей.

Таким образом, как заявили специалисты, это указывает на то, что кошки способны мысленно отслеживать местоположение человека и когда хозяин «телепортируется», их это очень удивляет.

Ранее учёные установили, что у собак могут развиться психические заболевание, схожие с человеческими. Как правило, страдают этим молодые особи или собаки мужского пола.