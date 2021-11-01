Народная милиция ДНР успешно сорвала новую наступательную операцию украинской армии, которую ВСУ планировали начать в районе населенного пункта Гранитное.

Портал Avia.Pro рассказал, что именно к Гранитному Киев активно стягивал бронетехнику и тяжелое артиллерийское вооружение. Все действия выполнялись в условиях строжайшей тайны, так как Украина готовилась к внезапному мощному удару по самопровозглашенной республике. Однако ополченцы сорвали ее планы.

Мощный ответный удар из артиллерии и минометов «разрешенного» на Донбассе калибра 122 миллиметра ополченцы атаковали украинские войска. При этом один из снарядов угодил прямо в грузовой автомобиль с боеприпасами. В результате взрыва было также уничтожено либо выведено из строя несколько единиц бронетехники.

Эта атака позволила приостановить наступательные действия ВСУ на Тельманово и Первомайское, а также дала возможность ополчению перегруппироваться и подготовиться к новым ударам противника.