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С 1 ноября российские пенсионеры могут рассчитывать на получение денежных выплат, которые будут работать по изменённым правилам.

Как сообщается, речь идёт о компенсациях, которые выплачиваются людям, получающим пенсию по старости или инвалидности. Выплата предоставляется тем пенсионерам, кто живёт в северных районах и в местности, приравненной к Крайнему Северу.

Эти граждане могут получить возмещение стоимости проезда к месту отдыха и обратно. Ранее для получения выплаты необходимо было предоставить талоны, указывающие место отдыха. Теперь же подтверждать это не придётся.

Кроме того, компенсация выплачивается даже в том случае, если граждане отправятся отдыхать за границу. Однако в этом случае будет компенсирован только отрезок пути до пересечения границы России с другим государством.

Обращаться за выплатой можно один раз в два года. В среднем, размер выплаты составляет 19 тысяч рублей.

Недавно в ПФР сообщили, что в ноябре выплаты пенсий и пособий будут перенесены. Связано это с нерабочими днями.

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