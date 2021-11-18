В ответ на обстрелы территорий самопровозглашенных ЛНР и ДНР ополченцы республик стали чаще задействовать тяжелую артиллерию. Это привело к серьезным потерям в ВСУ, поэтому Киев задумывается о прекращении огня, сообщил портал Avia.Pro.

Так, только за минувшие 24 часа Украина заявила о нескольких погибших военнослужащих и 8 раненых. Накануне в ходе боевых действий погибло 6 бойцов ВСУ. При этом ополчение потерь за эти два дня не понесло.

Авторы публикации отмечают, что Киев несет такие потери в результате ответных ударов. Если же он решит начать полномасштабное наступление, количество погибших будет исчисляться двузначными или трехзначными числами.

Скорее всего, Киев потерял не только живую силу, но и технику, так как удары ДНР и ЛНР приходятся в места скопления боевых машин и вооружения.