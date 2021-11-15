Оператор украинского беспилотного аппарата может праздновать второй день рождения, так как ему чудом удалось выжить после мощного удара ополчения Донбасса. Портал Avia.Pro сообщает, что по позиции военнослужащего была проведена атака с применением артиллерийской установки 2С9 «Нона-С».

По мнению экспертов, защитники Донбасса вычислили позицию оператора с помощью имеющихся в их распоряжении средств радиоэлектронной борьбы. По сигналу, которые военный передавал на БПЛА, были установлены его координаты. После этого оставалось лишь нанести удар.

Портал отмечает, что оператор отделался легким испугом и незначительными ранениями. Однако тактика его обнаружения оправдала себя. Теперь она будет задействована для обнаружения военнослужащих, осуществляющих управление всеми украинскими беспилотниками. В том числе, и «легендарным» Bayraktar TB2.