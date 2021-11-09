Турецкие активисты Айше Даг и Шюкрие Озордулу, которые подверглись в родной стране политическим гонениям и вынужденно сбежали в Германию, назвали три ключевых причины, по которым Анкара продает Киеву беспилотники «Байрактар ТБ2».

Первая причина связана с так называемым «кумовством». Все дело в том, что одним из совладельцев компании, которая производит БПЛА, является зять президента Турции Тайипа Эрдогана Сельчук Байрактар. Собственно, в его честь и названы дроны. Глава государства просто помогает родственнику получить как можно больше прибыли, а уж кому будут продаваться беспилотники, совершенно неважно.

Вторая причина – это указка со стороны Соединенных Штатов. Вашингтон часто использует подобные схемы, заявляя о невозможности поставлять смертоносное оружие той или иной стране, но при этом перекладывая данную обязанность на плечи других государств. Поэтому США вроде как ни при чем, но оружие Украина все-таки получает.

Третья причина – геополитические мечты Анкары. Давным-давно Крым входит в Османскую империю, которую надеется восстановить Эрдоган. Именно поэтому он делает все возможное для победы Украины и поддерживает ее в рамках Крымской платформы.