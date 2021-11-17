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Офис Меркель собираются расширить после того, как она покинет пост и. о. канцлера Германии.

В числе работников будут руководитель и заместитель, а также по двое секретарей и референтов. Кроме того, в состав сотрудников войдёт офисный работник и два водителя. Всего, таким образом, в офисе будет девять человек. Отмечается, что содержать этот офис будут за счёт того, что в Минобороны страны упразднили некоторые должности.

Сама Меркель, как сообщает издание, после ухода со своего поста останется работать в интересах правительства.

Гезине Лёцш из партии «Левые» сообщила, что ранее Меркель позиционировала себя как непритязательного канцлера. Сейчас, по всей видимости, это не так. Также Лёцш высказала предположение, что со своим офисом Меркель словно бы собирается создать «теневое ведомство канцлера».

Недавно Ангела Меркель рассказала, что подбирает цвета одежды для того, чтобы подчеркнуть положение дел в некоторых ситуациях. Об этом она заявила, отвечая на соответствующий вопрос журналистов.

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