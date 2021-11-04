Американское издание New York Times сообщило о задержании Игоря Данченко, который перед прошлыми выборами президента США занимался поиском доказательств связи победившего в гонке Дональда Трампа с Россией.

Расследование связей Трампа продолжается по сей день и ведет его спецпрокурор Джонг Дарем. Именно в рамках этого дела и был задержан Игорь Данченко. Журналисты заявляют, что получили информацию от собственных источников, которые знают все подробности расследования.

Впервые связи Трампа с Россией попытались установить еще в начале предвыборной компании, однако никаких доказательств обнаружено не было. Сам тогда еще будущий президент неоднократно жаловался, что Барак Обама устроил за ним слежку.

Позже расследование проводилось уже во время правления Трампа в США. Тогда удалось выяснить, что Россия оказала влияние на выбора главы государства, однако доказать, что Дональд Трамп связан с РФ так и не получилось.