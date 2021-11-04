ВСУ должны превратиться в профессиональную армию, поэтому в скором временем возможна отмена срочного призыва для граждан Украины, заявил назначенный министром обороны Алексей Резников.

Вступая в должность, он заявил, что сейчас будут проводиться консультации с военными экспертами по этому поводу. Также Резников отметил, что для создания эффективной профессиональной армии необходимо сделать службу максимально привлекательной. Это позволит укомплектовать ВСУ молодежью, которая сама будет рваться в войска.

По мнению Резникова, Украине срочно нужны новые законы о войсках территориальной обороны и национальном сопротивлении. Именно в этих правовых актах необходимо отобразить те меры, которые привлекут молодых украинцев в армию.

Напомним, что во время представления Резникова на пост главы Минобороны президент Зеленский подвергся критике партии Петра Порошенко, устроившей демарш.