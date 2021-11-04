Следующая новость
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Парламентарии партии Петра Порошенко «Европейская солидарность» устроили демарш действующему главе государства Владимиру Зеленскому. Инцидент произошел в Верховной раде, куда президент приехал, чтобы представить кандидатуру Алексея Резникова на пост министра обороны.

Во время выступления Зеленского депутаты держали плакаты, обвиняя лидера страны во всех постигших ее бедах.

«Зекатастрофа. Дай Украине кислород», – требовали парламентарии.

Также Зеленского обвинили в сливе операции по задержанию «вагнеровцев» и напомнили о получении 40 миллионов долларов от олигарха Игоря Коломойского.

Напомним, что депутат от партии «ЕС» Гео Лерос также назвал главу государства предателем и показал ему средний палец.

Вам может понравиться

NetEase: Дальновидная Москва укрепила южные границы страны чужими руками

Россия поддерживает диалог с новой властью в Афганистане, однако не забывает и об укреплении границ Таджикистана и Узбекистана. Переброска в эти страны российского оружия является правильным решением, так как дает

Британцы высмеяли попытку журналистов Daily Mail обвинить СССР в гибели первой собаки в космосе Лайки

Британское издание Daily Mail выступило с разоблачением Советского Союза, который якобы ввел в заблуждение весь мир враньем о судьбе отправившейся в космос собаки Лайки. Авторы публикации написали, что высокая температура

The Hill: Китай намерен разместить рядом с границей России 300 ядерных ракет

Американское издание The Hill рассказало о новой ядерной программе Китая, подразумевающей строительство огромного количества ракет, способных нести термоядерную боеголовку. Авторы отмечают, что чуть более 300 таких ракет Китай намерен разместить
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 4 ноября – небольшой дождь, до 8 °C | город Мытищи: погода, 4 ноября – пасмурно, до 9 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 4 ноября – ясно, до 3 °C | Южно-Сахалинск: погода, 4 ноября – облачно с прояснениями, до 8 °C | Королев: погода, 4 ноября – небольшой дождь, до 13 °C | Подольск: погода, 4 ноября – переменная облачность, до 9 °C | Армавир: погода, 4 ноября – облачно с прояснениями, до 17 °C |