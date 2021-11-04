Парламентарии партии Петра Порошенко «Европейская солидарность» устроили демарш действующему главе государства Владимиру Зеленскому. Инцидент произошел в Верховной раде, куда президент приехал, чтобы представить кандидатуру Алексея Резникова на пост министра обороны.

Во время выступления Зеленского депутаты держали плакаты, обвиняя лидера страны во всех постигших ее бедах.

«Зекатастрофа. Дай Украине кислород», – требовали парламентарии.

Также Зеленского обвинили в сливе операции по задержанию «вагнеровцев» и напомнили о получении 40 миллионов долларов от олигарха Игоря Коломойского.

Напомним, что депутат от партии «ЕС» Гео Лерос также назвал главу государства предателем и показал ему средний палец.