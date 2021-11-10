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Соединенные Штаты запланировали новую крупную поставку вооружений на греческий остров Дедеагач, который совсем скоро станет обсерваторией региона. Он представляет собой весьма удобный плацдарм для наблюдений всего, что происходит вокруг, а американская техника упростит этот процесс.

Так, сейчас планируется перебросить на остров 1000 единиц военной техники и 120 вертолетов. Цель – усиление военного присутствия в Черном море и на Балканы. В дальнейшем техника будет постепенно перебрасываться в Румынию и Болгарию, где Соединенные Штаты намереваются разместить свои новые военные базы.

Напомним, что подобные действия США уже вызвали обеспокоенность в России. Так, глава дипломатического ведомства РФ Сергей Лавров заявил, что Вашингтон грубо нарушает соглашение между Россией и НАТО, которое действует с 1997 года.

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