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Новая голографическая камера, которую создали американские ученые, способна вести съемку из-за угла. Также она отлично «видит» сквозь туман, кожу и другую рассеивающую среду. По мнению экспертов, высокое пространственное и временное разрешение дают возможность задействовать устройство в навигационных системах и медицинских приборах.

Камера NLOS дает возможность снимать скрытые объекты, что делает ее идеальным решением для медицины и систем навигации. Так, с ее помощью можно видеть внутренние органы сквозь кожу, а также людей и автомобили, находящиеся за углом. Во втором случае обязательным условием является наличие барьера в виде кустарника или стены, от которой распространяемый только по прямой линии световой луч будет отражаться, попадая на нужный скрытый объект.

Флориан Вилломитцер, являющийся первым автором данного изобретения, поясняет, что технология предполагает использование датчиков с инфракрасным и видимым светом. Также она может быть применена для радиоволн, что позволит получать изображения подводного мира или космического пространства.

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