Режиссёр Никита Михалков рассказал о границах идеальной в его представлении России. Об этом он сообщил в рамках передачи «Право знать!», которая выходит на ТВЦ.

Как считает Михалков, в состав такой России должна войти вся Украина, а также Белоруссия. Он заявил, что, как минимум, речь идёт о Восточной Украине, а Западная, как он считает, объединиться с Россией всё-таки не сможет.

Режиссёр отметил, что его мнение насчёт территории идеальной России является не имперскими замашками, а эмоциональным и органическим ощущением, что «вот это и есть мы». Все страны Прибалтики в часть идеальной России Михалков включать не стал. По его словам, Прибалтика живёт своей жизнью. Кроме того, он указал, что России от неё ничего не надо, а вот самой Прибалтики много чего надо от России.

Недавно жители США призвали закрыть вопрос с принадлежностью Крыма. Они отметили, что в ином случае можно будет задуматься о возвращении Техаса Мексике, а Аляски – России.