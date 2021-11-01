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Россия отлично понимает, насколько опасным для нее является новый альянс AUKUS, созданный Британией, США и Австралией. Поэтому она усиливает Тихоокеанский флот новыми подводными лодками проектов «Борей-А» и «Ясень-М», уверен американский военный эксперт Марк Эпископос.

В своей публикации в издании The National Interest он пишет, что таким образом Россия демонстрирует готовность провести ядерную атаку по участникам AUKUS, если они попробуют устраивать провокации или проявят агрессию в отношении РФ.

Эпископос, публикацию которого перевел портал «ПолитРоссия», напомнил, что подводные лодки «Борей-А» оснащаются ракетами «Булава», которые станут главным компонентом системы сдерживания нового военно-политического блока. «Ясени» вооружены боезарядами «Оникс» и «Калибр». Также скоро они получат еще и гиперзвуковые ракеты «Циркон», которые тоже способны нести ядерную боеголовку.

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