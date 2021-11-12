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Для России глобальное потепление окажется гораздо выгоднее, чем для любых других стран, считают журналисты польского издания Newsweek Polska. Они поясняют, что температура на территории РФ растет вдвое быстрее, поэтому скоро она станет мировым рекордсменом по экспорту зерна.

Авторы отмечают, что глобальное потепление растопит Арктические льды, благодаря чему под контролем России окажется Северный морской путь. По которому можно гораздо быстрее, чем сейчас, перевозить товары из Европы в Азию. Кроме того, повышение уровня мирового океана практически не заденет российские города и военные базы. В США с этим ситуация обстоит значительно хуже.

Повышение температуры также даст в руки России новое «оружие» – экспорт зерна, пишут польские журналисты. Уже сейчас северные регионы РФ получают рекордные урожаи зерновых благодаря совсем незначительному потеплению.

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