Отдельные виды российского оружия пугают Соединенные Штаты и одновременно вызывают зависть, уверены военные эксперты китайского портала NetEase. Они пояснили, что США тоже хотели бы получить такие боевые системы в свое распоряжение.

Особое место в их мечтах занимают подводные лодки РФ, которые по всем параметрам превосходят американские. Так, новейшие субмарины проекта «Борей-А» способны бесшумно и незаметно перемещаться в глубинах океана и наносить мощные удары стратегическими ракетами «Булава».

Также США хотели бы получить российские бомбардировщики Ту-160. Эти самолеты являются одними из самых скоростных в мире. В случае необходимости быстро уйти с линии огня или переместиться на другую позицию они включают форсаж и в буквальном смысле исчезают за горизонтом.

Китайские эксперты, публикацию которых перевел портал «ПолитРоссия», напоминают, что по численности оружия США существенно превосходят РФ. Однако в боевых системах Москвы их привлекает высокое качество и надежность.